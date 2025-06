Nuovi raid di Israele su Teheran colpita la tv di Stato iraniana | diversi morti | I Pasdaran avvertono | Evacuate Tel Aviv

Tensioni esplosive scuotono il Medio Oriente: nuovi raid israeliani su Teheran, con la TV di stato iraniana colpita e numerose vittime. I Pasdaran lanciano l’allarme, invitando Tel Aviv all’evacuazione. L'operazione, che potrebbe protrarsi fino a tre settimane, apre a un possibile dialogo tra Iran e Israele, secondo il Wall Street Journal. In un clima di crescente incertezza, le prossime mosse dei protagonisti saranno decisive per il futuro della regione.

L'operazione israeliana potrebbe durare da due a tre settimane. Secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran ha manifestato la disponibilitĂ al dialogo per la de-escalation. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovi raid di Israele su Teheran, colpita la tv di Stato iraniana: diversi morti | I Pasdaran avvertono: "Evacuate Tel Aviv"

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali.

I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno»; Israele - Iran, le news. Annunci dell’Idf in farsi a Teheran: “Andate via, stiamo per bombardare”; Israele: “Controlliamo i cieli di Teheran”. Wsj: “Iran pronto a trattare”. Voci di un salvacondotto in Russia per Khamenei.

Media, raid d'Israele su Teheran e autostrada per Qom - Ordigni pure sull'autostrada che collega Teheran con Qom, seconda città santa dell'Islam sciita nel ... Segnala ansa.it