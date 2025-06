Nuovi punti luce lavori sull' Oreto e al Velodromo | sì della Giunta comunale al piano delle opere pubbliche

La Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, segnando un investimento straordinario di circa 400 milioni di euro per 487 progetti, tra cui i nuovi punti luce sull'Oreto e al Velodromo S236. Entro dicembre partiranno 80 interventi fondamentali per migliorare la nostra città , rafforzando infrastrutture e servizi. Un passo deciso verso un futuro più luminoso e sostenibile per tutti i cittadini.

