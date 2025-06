Nuove sepolture ai Rotoli aggiudicati i lavori per la realizzazione di 168 loculi

Il Comune di Palermo si impegna a rendere il cimitero dei Rotoli ancora più efficiente e accogliente. Con l’aggiudicazione dei lavori per 168 nuovi loculi, l’intervento, affidato all’associazione temporanea Castrogiovanni srl – An Costruzioni Alcamo, trasformerà questo spazio sacro entro 180 giorni. Questa importante iniziativa garantirà maggiore capienza e rispetto delle esigenze della comunità, contribuendo a conservare la memoria e la dignità di chi riposa qui.

Si sono concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento del muro di confine e del piano stradale a monte del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, con interventi mirati anche alla realizzazione di nuovi loculi e ossari. Vai su Facebook

