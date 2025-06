Nuove licenze taxi a Bari | pubblicati gli esiti della prova orale per 30 posti

Se sognate di mettere in moto la vostra attività nel cuore di Bari, questa è un’opportunità da non perdere. Il Comune ha appena pubblicato gli esiti della prova orale per 30 nuove licenze taxi, aprendo le porte a chi desidera contribuire al trasporto cittadino. Con 59 candidati ammessi e tre intensi giorni di esame, il futuro del servizio di mobilità si fa sempre più interessante: scopriamo insieme i prossimi passi.

Il Comune di Bari ha pubblicato gli esiti della prova orale del concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 nuove licenze taxi. I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame sono stati 59. Le prove si sono svolte nelle giornate di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nuove licenze taxi a Bari: pubblicati gli esiti della prova orale per 30 posti

Nuove licenze taxi a Bari: pubblicati gli esiti della prova orale per 30 posti - L'assessore comunale Petruzzelli: "“A breve saranno pubblicate le graduatorie relative all'assegnazione delle licenze" ... baritoday.it scrive

Concorso straordinario per 30 nuove licenze taxi a Bari: pubblicati gli esiti delle prove orali - BARI – Sono stati pubblicati online gli esiti delle prove orali relative al concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 nuove licenze taxi nel Comune di Bari. Da giornaledipuglia.com