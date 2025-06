Nuove Indicazioni Nazionali | l’iter della bozza 2025 attesi i pareri del CSPI e CdS

Le Nuove Indicazioni Nazionali 2025 segnano un passo importante per il sistema educativo italiano. Dopo un’attenta consultazione, il testo aggiornato si prepara a superare le fasi istituzionali, con l’approvazione finale prevista per il 2026/27. Un processo che coinvolge pareri essenziali del CSPI e del CDS, garantendo un percorso condiviso e innovativo. Resta aggiornato: il futuro della scuola italiana si sta definendo in queste settimane cruciali.

È stata presentata la nuova bozza delle Indicazioni Nazionali 2025 per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo. Il testo, aggiornato (e parecchio sfoltito) dopo una consultazione, inizia ora il suo percorso istituzionale per l’approvazione definitiva, attesa per l’anno scolastico 202627. Il percorso della nuova bozza delle Indicazioni Nazionali Il Ministero dell’Istruzione ha reso pubblico . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: indicazioni - nazionali - bozza - iter

Frassinetti: “Educazione all’empatia è nelle nuove Indicazioni Nazionali e riguarda tutte le materie” - L'educazione all'empatia entra ufficialmente nelle scuole italiane, un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi.

La Camera Penale di Milano, nella scie delle iniziative contro il “D.L. sicurezza”, di cui ha denunciato il contrasto con numerosi principi di matrice costituzionale, pubblica qui la bozza del testo di una prima eccezione d’illegittimità costituzionale, predisposta co Vai su Facebook

Nuove Indicazioni Nazionali, genitori a favore. Flc Cgil: “Risultati scontati, cosa avrebbero dovuto rispondere?”; Nelle nuove indicazioni nazionali più latino e storia d’Italia: la scuola sovranista guarda al passato; Nuove Indicazioni Nazionali: pubblicato il testo.

Nuove indicazioni nazionali per la scuola 2025, testo in bozza: cosa cambia e quando - Le Nuove indicazioni nazionali non saranno operative dal nuovo anno scolastico, ma occorrerà aspettare prima l’iter di discussione del testo in bozza e ... Riporta money.it