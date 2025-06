Nuove idee nuove imprese 110 i progetti iscritti | la maggioranza nel campo del turismo

sono mai troppo giovani o troppo mature per trasformarsi in imprese di successo. Con una predominanza nel settore del turismo, questa iniziativa si conferma come una vera fucina di innovazione e creatività, capace di stimolare nuovi talenti e incentivare lo sviluppo economico locale. La sfida ora è supportare queste idee brillanti nel loro percorso di crescita e realizzazione.

Con l'avvio della prima fase di formazione gratuita, è entrata nel vivo l'edizione 2025 del concorso Nuove Idee Nuove Imprese. Sono 110 i progetti iscritti al percorso e 153 i partecipanti (96 uomini e 57 donne), con un'età che va dai 22 ai 75 anni, a dimostrazione del fatto che le buone idee non.

