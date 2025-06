Nuova tragedia in acqua bimbo di 11 anni muore davanti al fratellino | terzo minore in poche ore

Una tragica sequenza di eventi sconvolge le coste italiane, lasciando un vuoto incolmabile: un bambino di soli 11 anni ha perso la vita annegato mentre si trovava in acqua, davanti agli occhi impietriti del fratellino più piccolo. La lotta disperata dei soccorritori, purtroppo, è stata vana, e questa dolorosa perdita si aggiunge a un bilancio straziante di vittime tra i più giovani. La domanda che ci assilla è: come possiamo prevenire simili drammi e proteggere i nostri bambini?

Non si fermano le tragedie con vittime dei bambini. Un bimbo di appena 11 anni è morto annegato ed è stato il terzo in poche ore. Duro lavoro per i soccorritori, che però non sono riusciti a salvare nessuno dato che ormai era troppo tardi. Il piccolo si è tuffato in acqua, senza più riemergere, e purtroppo si è potuto solamente solo recuperare il suo corpo. Quando i soccorsi lo hanno ripescato dal mare, il bimbo di 11 anni non era ancora morto. Era in condizioni disperate ed era stato portato d’urgenza in ospedale, dove poco dopo ha perso la vita. In pochi minuti la situazione era degenerata in acqua, con il minore che non è stato in grado di ritornare a galla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

