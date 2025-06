Nuova proposta dell’Ue a Washington sui dazi Ok al 10% su tutto

L'Unione Europea si apre a una proposta strategica a Washington: un accordo sui dazi del 10% su tutte le esportazioni, volto a evitare escalation su settori chiave come automobili, farmaci ed elettronica. Secondo Handelsblatt, Bruxelles sarebbe disposta a ridurre i controdazi e a riconoscere gli standard tecnici americani, aprendo così a una nuova fase di dialogo commerciale. La trattativa potrebbe rappresentare un passo decisivo verso un equilibrio più stabile nelle relazioni transatlantiche...

L’Ue sarebbe pronta ad accettare dazi statunitensi del 10% su tutte le esportazioni per evitare dazi più elevati su automobili, farmaci ed elettronica. Lo riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, citando alti funzionari dell’Ue. Bruxelles sarebbe pure disponibile a ridurre i suoi controdazi sulle auto importate dagli Usa e a riconoscere alcuni standard tecnici americani. L’offerta alle controparti statunitensi sarebbe stata fatta solo a determinate condizioni, con criteri chiari e condivisi, e non sarebbe stata considerata permanente. Al momento non ci sono né conferme né smentite sull’indiscrezione del quotidiano tedesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova proposta dell’Ue a Washington sui dazi. Ok al 10% su tutto

Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" - Pechino ha deciso di interrompere l'acquisto di nuovi aerei Boeing, segnando un'importante escalation nelle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

BRUXELLES, 07 GIU - La proposta Ue di imporre dazi zero a zero si blocca a causa della resistenza degli Stati Uniti. Secondo una fonte di un Paese membro dell'Ue, la rinnovata proposta di abolire i dazi sui beni industriali "non sarà accolta" da Washington. Vai su Facebook

Meloni arriva a Washington: visita coordinata con von der Leyen, Trump rifiuta proposta Ue zero dazi; Dazi Usa, la premier Meloni il 17 aprile a Washington da Donald Trump; Ue, missione zero dazi. Sefcovic a Washington per un «accordo giusto».

Ue, spunta l'offerta a Trump di dazi al 10%. No comment dalla Commissione - Bruxelles avrebbe anche proposto di vietare del tutto gli acquisti di gas naturale russo, creando potenzialmente maggiore domanda per gli Usa ... msn.com scrive

Dazi, media: "Ue pronta ad accordo su tariffe al 10% con gli Usa" - L'obiettivo dell’Unione europea è evitare tariffe più elevate su settori strategici come automobili, farmaceutica e componenti elettronici. Come scrive tg24.sky.it