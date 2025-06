Nuova allerta meteo si temono forti temporali in alcune zone del Comasco | ecco dove

Prepariamoci ad affrontare un'altra giornata di maltempo nel Comasco: la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla, segnalando temporali intensi in alcune zone della provincia. Dopo i locali sconvolgimenti di ieri, oggi l’attenzione si concentra sull’area IM-09, dove si prevedono forti temporali e possibili grandinate. Rimanete aggiornati e prendete le dovute precauzioni per tutelare voi e le vostre abitazioni.

Se nella giornata di ieri, 15 giugno, temporali e grandinate hanno solo sfiorato il Comasco puntando invece sulla Brianza, oggi la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti, che riguarda solo una parte della provincia di Como. In particolare, l'area denominata IM-09.

