Nuoto Thomas Ceccon stupisce | nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto…

Il talento di Thomas Ceccon brilla ancora una volta, sorprendendo con un eccezionale 23.2 nei 50 stile libero, dimostrando di essere in ottima forma in vista dei Campionati Mondiali di Singapore 2025. Con questa prestazione, il nuotatore olimpico si conferma tra i protagonisti del panorama internazionale, pronto a conquistare nuovi traguardi. La sua determinazione e talento promettono emozioni indimenticabili nelle prossime sfide.

Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato RegionaleProvinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino. In realtà il campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso ha disputato la gara dei 50 stile libero, nuotando però a farfalla in 22.84. Un tempo davvero molto interessante, anche se ottenuto in una prova non ufficiale, che lo avrebbe proiettato al sesto posto nel ranking globale stagionale dei 50 delfino migliorando di 16 centesimi il 23. 🔗 Leggi su Oasport.it