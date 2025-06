Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci consistente in Coppa del Mondo a Setubal Nessun acuto azzurro tra gli uomini

Il nuoto di fondo internazionale si è appena concluso a Setubal, portando alla luce il talento straordinario di Ginevra Taddeucci, brillante protagonista della Coppa del Mondo. La toscana, nonostante un cammino impegnativo agli Europei in Croazia, ha dimostrato ancora una volta di essere tra le atlete più forti al mondo, confermando il suo spessore alle acque portoghesi. Tuttavia, tra gli uomini, l’Italia rimane in attesa di un acuto che possa rinvigorire il nostro amore per questa disciplina.

Calato il sipario sulla terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nelle acque libere di Setubal (Portogallo), l'appuntamento del massimo circuito internazionale ha confermato lo status d'atleta di primissimo livello di Ginevra Taddeucci. Nonostante un percorso impegnativo agli Europei in Croazia, dove la toscana ha fatto vedere doti non comuni andando a medaglia nella 5 e 10 km (oro e argento) nelle prove individuali, la si è ritrovata nella gara magiara sempre con lo stesso piglio e la voglia di attaccare. Indubbiamente il bronzo olimpico ha conferito a Ginevra una consapevolezza diversa e in ogni occasione lo vuole ribadire.

