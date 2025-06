Nunziata e lo spareggio per il 1° posto con la Spagna | Farò qualche cambio

Nunziata si prepara all’atteso spareggio per il 1176º posto contro la Spagna, un match cruciale che potrebbe decidere il destino della nostra nazionale. Con alcune scelte di formazione in ballo e giocatori diffidati, il tecnico azzurro analizza le sfide tattiche e strategiche da affrontare, sottolineando l’importanza di una rosa equilibrata e pronta a tutto. La partita si avvicina, e le decisioni potrebbero fare la differenza: il futuro dell’Italia è nelle sue mani.

Il tecnico azzurro parla della sfida con la Spagna: "Ci sono alcuni giocatori diffidati e altri che hanno giocato due partite e devono riposare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nunziata e lo spareggio per il 1° posto con la Spagna: "Farò qualche cambio"

