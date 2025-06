Nubifragio nel modenese si contano ancora i danni Strade ed edifici allagati VIDEO

La provincia di Modena si riscopre sotto una pioggia torrenziale che ha già lasciato il segno: strade allagate, edifici danneggiati e disagi per le comunità locali. A meno di 48 ore dal temporale che aveva sconvolto la zona, un nuovo nubifragio si abbatte con ancora più forza, aggravando la situazione. In particolare, l’Appennino si è trasformato in una scena di pura potenza naturale, lasciando dietro di sé un conto salato.

A nemmeno 48 ore dal violento temporale che sabato sera ha causato diversi danni e disagi, il territorio modenese è stato investito da una nuova ondata di maltempo, con ripercussioni ancora peggiori. Nel primo pomeriggio. ma ancor prima in Appennino - un violento nubifragio ha investito la.

