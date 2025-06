Nubifragio e grandine sul Lodigiano | raffica di emergenze ma nessun ferito

Il Lodigiano ha vissuto una serata di autentica tempesta, tra nubifragio e grandine, che ha messo alla prova cittadini e soccorritori. Nonostante i danni ingenti e le numerose emergenze, fortunatamente nessuno si è ferito. I vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 16 interventi, dimostrando grande professionalità e tempestività . Un episodio che lascia il segno e richiede attenzione, ma anche la gratitudine per un pronto intervento efficace.

Lodi, 16 giugno 2025 – Tempo di bilanci per il violento nubifragio che ieri sera si è abbattuto sul Lodigiano, provocando gravi disagi e danni diffusi. Tra le 18.30 e le 23, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi sono stati impegnati in una lunga serie di interventi d’emergenza, per un totale di almeno 16 operazioni, documentate solo nel turno serale e quindi tra le 20 e le 08. Il bilancio potrebbe essere ancora più esteso, viste le continue segnalazioni ricevute. Le chiamate di emergenza sono iniziate già nel tardo pomeriggio: alle 18:46 un soccorso a persona in via Vistarini a Lodi ha aperto una lunga sequenza di interventi che ha incluso anche assistenza tecnica, recupero di persone bloccate in ascensore e, soprattutto, numerosi alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it