Nubifragio e gradine a Modena il video degli allagamenti e delle auto sottacqua tra Fiorano e Sassuolo

Il maltempo ha colpito duramente l’Emilia Romagna, portando nubifragi, allagamenti e grandinate tra Modena e Sassuolo. Video choc mostrano auto sommerse dall’acqua e strade trasformate in fiumi inarrestabili. Una situazione critica che mette in evidenza l’imprevedibilità della natura e l’urgenza di interventi efficaci. Resta con noi per seguire gli aggiornamenti su questa emergenza e scoprire come si sta intervenendo per garantire sicurezza e ripristino.

Allagamenti a Modena: il video di via Ghiarola - Le recenti alluvioni a Modena, con il video di via Ghiarola che mostra l’acqua all’altezza della vita e automobili immobilizzate, testimoniano la forza devastante della bomba d’acqua.

Auto letteralmente sott'acqua in via Ghiarola, tra Fiorano e Sassuolo, per il forte temporale che si è abbattuto sulla provincia di Modena e in particolare sul distretto ceramico

Nubifragio nel modenese, allagamenti a Sassuolo e Formigine - Un violento nubifragio ha investito oggi pomeriggio diverse zone della provincia di Modena, in particolare l'Appennino dove si registrano grandinate e l'area del distretto ceramico. Da informazione.it