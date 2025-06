Nubifragi Nordest flagellato | strade allagate e chiuse e alberi caduti Parapetto cade sui cavi disagi ai treni e cancellazioni

Il nordest si trova nuovamente sotto la furia di nubifragi che hanno provocato strade allagate, alberi caduti e disagi sui trasporti. Padovano, Veronese, ma anche Friuli Venezia Giulia sono stati colpiti da una perturbazione intensa, creando caos e inevitabili disservizi. La regione si prepara ora a fronteggiare le conseguenze di questa ondata di maltempo, con la speranza che le condizioni migliorino in breve tempo.

