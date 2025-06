Nubifragi e bombe d' acqua | strade allagate e alberi caduti Disagi ai treni | ritardi fino a 200 minuti e cancellazioni

Il maltempo di lunedì 16 giugno ha scatenato nubifragi e bombe d'acqua, provocando strade allagate, alberi caduti e gravi disagi ai trasporti. Treni con ritardi fino a 200 minuti e numerose cancellazioni hanno messo in crisi Padova e Verona, lasciando centinaia di pendolari e cittadini nel caos. La furia degli eventi mette in evidenza l’urgenza di misure più efficaci per affrontare fenomeni sempre più intensi e frequenti.

PADOVAVERONA - Disagi causati dal maltempo nel Padovano e nel Veronese, dove la violenta perturbazione che si è abbattuta su tutto il territorio nel pomeriggio di lunedì 16 giugno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nubifragi e bombe d'acqua: strade allagate e alberi caduti. Disagi ai treni: ritardi fino a 200 minuti e cancellazioni

In questa notizia si parla di: disagi - nubifragi - bombe - acqua

Nubifragi e bombe d'acqua: strade allagate e alberi caduti. Disagi ai treni - Il maltempo ha scatenato un vero e proprio spettacolo apocalittico nel Padovano e nel Veronese: nubifragi, bombe d'acqua, strade allagate e alberi caduti stanno mettendo a dura prova la quotidianità, causando disagi anche ai treni.

Maltempo, bombe d'acqua e trombe d'aria: persone intrappolate nelle auto, allagato l'ospedale di Cividale e downburst nel Trevigiano Vai su Facebook

Nubifragi e bombe d'acqua: strade allagate e alberi caduti. Disagi ai treni; Nubifragi e bombe d'acqua: strade allagate e alberi caduti. Sospesa la circolazione dei treni; Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: Forlì travolta da un nubifragio, disagi in Piemonte e Toscana.

Nubifragi e bombe d'acqua: strade allagate e alberi caduti. Disagi ai treni - Disagi causati dal maltempo nel Padovano e nel Veronese, dove la violenta perturbazione che si è abbattuta su tutto il territorio nel pomeriggio di lunedì 16 giugno ... Secondo ilgazzettino.it

Nubifragi e bombe d'acqua: strade allagate e alberi caduti. Sospesa la circolazione dei treni - Disagi causati dal maltempo nel Padovano e nel Veronese, dove la violenta perturbazione che si è abbattuta su tutto il territorio nel pomeriggio di lunedì 16 giugno ... Si legge su ilgazzettino.it