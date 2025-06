novembre entusiasmante per i fan di taylor sheridan landman e yellowstone

Novembre si prospetta un mese entusiasmante per i fan di Taylor Sheridan, Landman e Yellowstone. La stagione 2 di Landman, ambientata nel mondo del petrolio, e lo spin-off dedicato a Beth e Rip di Yellowstone arriveranno simultaneamente su Paramount+. Questi titoli segnano un passo importante nell’espansione del vasto universo creato da Sheridan, offrendo nuove avventure e approfondimenti che cattureranno certamente l’attenzione degli appassionati, consolidando il loro ruolo di protagonisti nel panorama televisivo contemporaneo.

