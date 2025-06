Novellara entra di notte nel circolo e viene denunciato

Nella quiete notturna di Novellara, un giovane di 27 anni ha deciso di sfidare le norme e la legalità, usando una rastrelliera trovata per danneggiare la porta di un circolo bocciofilo e infiltrarsi al suo interno. Un gesto rischioso che non è passato inosservato, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine. La vicenda mette in luce come azioni impulsive possano avere conseguenze imprevedibili e serie.

Novellara (Reggio Emilia), 16 giugno 2025 – Ha usato una rastrelliera mobile trovata in strada per colpire e danneggiare la porta del circolo bocciofilo di Novellara, allo scopo di entrare nel locale. Un’azione che non è passata inosservata ad alcuni cittadini, l’altra notte, tanto che l’allarme ai carabinieri è stato rapido. Sono arrivati i militari, che hanno sorpreso nel circolo un giovane di 27 anni, trovato inoltre in possesso di un coltello da cucina con lama di 15 cm,, del quale non è stato giustificato il possesso. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, entra di notte nel circolo e viene denunciato

