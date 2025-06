Novak Djokovic fissa il suo obiettivo | Le Olimpiadi a Los Angeles mi stimolano a continuare

Novak Djokovic, classe 1987, non si ferma mai: le Olimpiadi di Los Angeles rappresentano il suo nuovo obiettivo, alimentando la sua determinazione a continuare a stupire. Dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros 2025, il campione serbo punta con ambizione a Wimbledon, desideroso di mettere in mostra tutte le sue capacità sull’erba. Questa motivazione inesauribile lo spinge a superare ogni limite, dimostrando che l’età è solo un numero.

Rivelazioni e ambizioni. Novak Djokovic, classe 1987, non ha alcuna intenzione di arrendersi allo scoccare del tempo. Dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros 2025 (sconfitta contro Jannik Sinner), il campione serbo ha nel proprio mirino Wimbledon e sull’erba vuole mettere in mostra tutte le sue qualità, ambendo al massimo possibile. Una motivazione inesauribile per il 38enne nativo di Belgrado che gli ha permesso di superare ostacoli, per altri impossibili. Nole, da questo punto di vista, alza l’asticella. È quanto emerso nel podcast (Ne)uspjeh prvaka con l’allenatore, ex West Ham e Watford, Slaven Bilic, in cui il 24-volte vincitore Slam ha rivelato il suo prossimo obiettivo (principale). 🔗 Leggi su Oasport.it