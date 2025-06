Notti insonni in Bolognina | Piazza dell’Unità ostaggio di un esagitato

Il cuore pulsante di Bologna, piazza dell’Unità, si trasforma in un teatro di notti insonni e tensioni crescenti. Da oltre quattro mesi, residenti come Roberto Cuppini vivono sotto assedio di urla, rumori e comportamenti disturbanti, con un giovane esagitato che ha preso il controllo dello spazio pubblico. La città deve trovare una soluzione prima che questa crisi finisca per sconvolgere definitivamente la tranquillità di tutta la comunità.

Bologna, 16 giugno 2025 – Da quattro mesi in piazza dell’Unità non si dorme più. Le notti sono squarciate da urla continue e rumori di bottiglie e altri oggetti lanciati e infranti, che si susseguono fino all’alba. “Da mesi – racconta un residente, Roberto Cuppini – la piazza è diventata la ‘casa’ di un trentenne congolese. Il problema non è tanto che stia lì, utilizzando tra l’altro i cassonetti di via Franco Bolognese come servizi igienici, ma che la notte non smette mai di urlare, prendendo anche a calci le auto in sosta. Una situazione che per noi è diventata un incubo, anche perché nessuno sembra essere in grado di risolvere il problema”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it