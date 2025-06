Notte prima degli esami tutto pronto per l' inizio delle prove | in provincia una maturità per 2.700

La notte prima degli esami è arrivata, e con essa l’attesa si trasforma in emozione e determinazione. Mercoledì 18 giugno segnalerà l’inizio delle prove di maturità 2024, coinvolgendo in Emilia-Romagna circa 35.882 studenti pronti a dimostrare il loro impegno. Tra questi, nella provincia di Rimini, 2.735 giovani si preparano a questo importante traguardo, simbolo di un percorso che li accompagnerà verso nuove avventure.

Prenderanno il via mercoledì, 18 giugno, gli esami di Stato del secondo ciclo per l'anno scolastico 20242025 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 35.882 studenti. Per quanto riguarda la provincia di Rimini gli studenti coinvolti sono 2.735, di cui 2.555 candidati interni e 140 dalle scuole.

