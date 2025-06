Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition | il 12 luglio Antonello Venditti fa tappa a Pompei

Preparatevi a vivere un’indimenticabile serata di musica e nostalgia: il 12 luglio Antonello Venditti conquista l’Anfiteatro di Pompei con il tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”. Un evento imperdibile per celebrare i 40 anni di “Cuore” e rivivere le emozioni di un’epoca leggendaria. L’attesa sta per finire, e il palco si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia musicale italiana...

Manca poco al tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition” di Antonello Venditti, che sabato 12 luglio farà tappa in Campania, nell’ Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un appuntamento per celebrare i 40 anni di “Cuore”, album-manifesto pubblicato nel 1984, che conteneva la celebre “Notte prima degli esami”, diventata colonna sonora generazionale per milioni di italiani. Il tour, prodotto da Friends&Partners, partirà ufficialmente il 17 giugno da Roma, proprio “la notte prima degli esami di maturità”, con tre date sold out alle Terme di Caracalla (17, 19 e 21 giugno), confermando ancora una volta il profondo legame tra Venditti e la sua città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it