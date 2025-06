notte noir | il grande marlowe

Preparati a vivere un’immersione nel noir più avvincente con "Notte Noir: il grande Marlowe". Gli studenti del Master MICA rendono omaggio al detective più iconico del grande schermo, portandoti in un viaggio tra mistero e suspence. Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 18.00, presso Anteo – Palazzo del Cinema a Milano, scopri come il mito di Marlowe rivive attraverso proiezioni, approfondimenti e creatività. Non mancare a questa serata unica!

Gli studenti del Master MICA presentano “Notte Noir: il grande Marlowe” Un omaggio al detective più celebre del grande schermo Mercoledì 25 giugno 2025 dalle ore 18.00 Anteo – Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9, Milano Gli studenti del Master MICA (Management dell’Immagine, del Cinema e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - notte noir: il grande marlowe

