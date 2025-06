Notte gialla in piazza dei Frutti il programma completo dell' evento di Coldiretti Padova

Se sei appassionato di prodotti locali e tradizioni autentiche, non puoi perdere la Notte Gialla in Piazza dei Frutti a Padova! Un evento che celebra il cuore del km zero, un’occasione unica per scoprire eccellenze venete, incontrare produttori e vivere un’atmosfera coinvolgente. Coldiretti Padova invita cittadini e visitatori a unirsi in questa festa di gusto e sostenibilità, rendendo la città ancora più vibrante e consapevole. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

È nato in Veneto e proprio a Padova ha trovato subito i suoi follower: produttori, consumatori, ristoratori, esercenti. Per questo la città del Santo festeggia il "km zero" con la prima “Notte Gialla” mercoledì 18 giugno dalle 17 in piazza dei Frutti su iniziativa dei giovani di Coldiretti Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Notte gialla" in piazza dei Frutti, il programma completo dell'evento di Coldiretti Padova

In questa notizia si parla di: padova - notte - gialla - piazza

Lavori sulla tratta Padova Brescia, sospeso per una notte il traffico ferroviario - Per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, la tratta ferroviaria tra Padova e Brescia sarà sospesa dall'20:50 del 24 maggio alle 07:50 del 25 maggio 2025.

Il 18 giugno, non mancare. Vieni a vivere la “Notte Gialla”. Perché il futuro del cibo inizia qui. Padova, Piazza della Frutta – dalle 17 alle 24 #coldiretti #coldirettisocial #giovanicoldiretti #nottegialla #cosebuonepersonebuone Vai su Facebook

Notte gialla in piazza dei Frutti, il programma completo dell'evento di Coldiretti Padova; Ecco la Notte gialla: sarà la festa dei prodotti enogastronomici a km 0; Festa di sant’Antonio 2025.

"Notte gialla" in piazza dei Frutti, il programma completo dell'evento di Coldiretti Padova - Ci sarà spazio anche per il divertimento grazie alla partecipazione di Marco & Pippo (l’unico duo che è un trio) sul palco con lo show “Sensaltro Live”, preceduto alle 19 da “Tra palco e cassette” con ... Scrive padovaoggi.it