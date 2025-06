Nothing rivela che stava per chiamarsi Essential

Scopri come il nome Nothing, scelto da Carl Pei, avrebbe potuto cambiare il destino della sua azienda. Originariamente pensato per essere chiamata Essential, questa scelta rivela le sfumature e le strategie dietro un brand che punta a rivoluzionare il mondo della tecnologia.

Carl Pei ha pensato seriamente di chiamare Essential la propria società . Alla fine, ha prevalso l'attuale brand Nothing. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nothing rivela che stava per chiamarsi Essential

Nothing inizialmente doveva chiamarsi in un altro modo: Carl Pei svela il retroscena - Nel febbraio del 2021, prima di debuttare sul mercato, Nothing perfezionò l'acquisizione del marchio e dei loghi di Essential. Secondo hdblog.it