Note d' estate - Concerto di musica classica dell' Orchestra Prometeo

Preparati a vivere una serata magica all'aperto con "Note d'estate", il raffinato concerto dell'Orchestra Prometeo al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann a Padova. Sabato 28 giugno 2025 alle ore 21, lasciati trasportare dalle note di Mozart, Grieg, Elgar e Britten, guidati dal maestro Gianpiero Zanocco in un evento imperdibile. Non perdere l’occasione di immergerti nel fascino della musica classica sotto le stelle: per info e prenotazioni…

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann - Padova. Sabato 28 giugno 2025 - ore 21. L'Orchestra Prometeo diretta dal M° Gianpiero Zanocco si esibirĂ nel concerto "Note d'estate" eseguendo musiche di: W.A. Mozart E. Grieg E. Elgar B. Britten Per info e prenotazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Note d'estate - Concerto di musica classica dell'Orchestra Prometeo

In questa notizia si parla di: note - estate - concerto - orchestra

Blue Note e Don Lisander. L’alleanza fra musica e cibo accende le sere d’estate - Vivi l'estate con Blue Note e Don Lisander, dove musica e gastronomia si fondono in serate indimenticabili.

La Gioventù musicale d'Italia Todi inaugura stasera la nuova edizione di Note d’Estate con un concerto in prima assoluta: il Gran Duo Italiano – Mauro Tortorelli (gran violino a 5 corde) e Angela Meluso (pianoforte) – in un raffinato percorso che ricostruisce le Vai su Facebook

Note d'estate - Concerto di musica classica dell'Orchestra Prometeo il 28 giugno 2025; Estate sulle note di Vivaldi con Le quattro stagioni; NOTE ALL'INFINITO.

"Note d'estate", concerto del Complesso bandistico brembatese al Castello Moretti - Il concerto "Note d’estate" è in programma sabato 14 giugno 2025 alle 21 nei giardini del Castello Moretti di Brembate. Si legge su primalamartesana.it

Note nei chiostri. I grandi classici . Melodie d’estate - Quella ormai alle porte sarà un’altra settimana di grande musica con le iniziative targate Il Contrappunto. Lo riporta msn.com