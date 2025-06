Norba tra Teatro e Storia | spettacoli per tutta l’estate nel parco archeologico

Norba tra Teatro e Storia torna quest’estate, offrendo un’esperienza unica nel suggestivo Parco Archeologico dell’Antica Norba. Dopo il successo della passata edizione, questa rassegna promette emozioni indimenticabili, unendo arte, storia e spettacolo in un’atmosfera magica. Grandi nomi del panorama italiano daranno vita a recite che trasporteranno il pubblico nel cuore della nostra cultura. Non perdete l’occasione di vivere un’estate all’insegna del teatro e della storia, dove le atmosfere del passato si fonderanno con la forza del presente.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la rassegna “Norba tra Teatro e Storia”: una serie di spettacoli che vedranno protagonisti grandi nomi del panorama italiano nella splendida cornice del Parco Archeologico dell’Antica Norba. Le atmosfere del passato si fonderanno con la forza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Norba tra Teatro e Storia: spettacoli per tutta l’estate nel parco archeologico

In questa notizia si parla di: norba - teatro - storia - spettacoli

“Io credo nelle fate! Lo giuro, lo giuro!” Con un pizzico di polvere magica, Peter Pan e Trilly sono pronti a portarci dritti verso la seconda stella a destra! Ti aspettiamo il 17 giugno al Cinema Teatro Norba di Conversano per “Peter Pan – Il Musical” Vai su Facebook

Norba tra Teatro e Storia: spettacoli per tutta l’estate nel parco archeologico; Norba tra teatro e storia, sale l'attesa per la rassegna con ospiti d'eccezione; Gabriele Cirilli a Mola di Bari e Conversano con il suo show 'Cirilli & Family' 12 e 14 marzo 2025.

Norba tra Teatro e Storia: spettacoli per tutta l’estate nel parco archeologico - Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la rassegna “Norba tra Teatro e Storia”: una serie di spettacoli che vedranno protagonisti grandi nomi del panorama italiano nella splendida cornice ... Si legge su latinatoday.it

Norba tra teatro e storia, sale l'attesa per la rassegna con ospiti d'eccezione - convinti che il teatro e la musica possano essere strumenti potenti per raccontare, valorizzare e far ... Lo riporta latinaoggi.eu