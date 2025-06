Non vogliamo prepararci alla guerra Il manifesto del raduno di sabato 21 a Roma contro il riarmo e il genocidio

Il cuore di Roma si prepara a battere per la pace. Sabato 21 giugno, a Porta San Paolo, persone di ogni età si uniranno per dire no a guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo. In un momento cruciale della mobilitazione europea, questa manifestazione #StopRearmEU rappresenta una voce forte contro le politiche belliche in atto. Promossa da oltre...

“ NO a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”. Sabato 21 giugno si terrà a Roma a Porta San Paolo (Piazzale Ostiense), alle ore 14, la manifestazione nazionale #StopRearmEU. L’adunata pacifista contro il riarmo avviene in un momento di mobilitazione europea in occasione del vertice della Nato a L’Aja, che tra il 24 e il 26 giugno deciderà i dettagli del piano di riarmo da 800 miliardi deciso dall’ Unione. La manifestazione è promossa da oltre 300 reti, organizzazioni sociali, sindacali, politiche nazionali e locali che hanno sottoscritto l’appello della Campagna europea #StopRearmEurope che conta tra le proprie adesioni circa mille sigle in 18 paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non vogliamo prepararci alla guerra”. Il manifesto del raduno di sabato 21 a Roma contro il riarmo (e il genocidio)

Manifestazione contro la guerra a Roma, pullman da Piacenza per partecipare - Ci sarà anche una delegazione piacentina sabato 21 giugno a Roma per la manifestazione nazionale contro guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo, promossa ... Riporta piacenzasera.it

Sabato la piazza contro il riarmo con M5S e Avs. Il Pd prende tempo - L’appuntamento è per il 21 giugno alle 14 da Porta San Paolo. Si legge su repubblica.it