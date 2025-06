Non torna a riva dopo il bagno undicenne annega in mare nei Lidi ferraresi

Una giornata di speranza e spensieratezza si trasforma in un dramma improvviso: un undicenne annega a Lido degli Estensi, aggiungendosi al tragico bilancio di un fine settimana funesto nelle spiagge ferraresi. Tra incidenti e tragedie, la comunità si stringe nel dolore, lasciando tutti con un senso di incredulità e tristezza profonda. È un richiamo a una maggiore attenzione e sicurezza sulle nostre coste.

Fine settimana tragico dopo la morte di Aymane, 16 anni, e il decesso di un bimbo di 6 anni nella piscina di un campeggio. Il ragazzino ha perso la vita a Lido degli Estensi.

