‘Non Succederà Più’ Pamela Petrarolo sulle coppie del GF | Helena e Javier si amano Shaila e Lorenzo…

Pamela Petrarolo torna a far parlare di sé con le sue bollicine su ‘Non succederà più’. Questa volta, la showgirl si confronta sulle coppie del GF, svelando dettagli e opinioni che accendono il dibattito. Con il suo stile diretto e coinvolgente, Pamela offre uno sguardo esclusivo sulla vita sentimentale dei protagonisti del reality. Ma cosa ne pensa veramente di Helena e Javier o Shaila e Lorenzo? Scopriamolo insieme!

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, PAMELA PETRAROLO DICE LA SUA SULLE COPPIE DEL GF. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 14 giugno 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello. Pamela Petrarolo al GF (Screen video Mediaset Infinity) L’ex gieffina durante l’ospitata ha svelato cosa pensa delle coppie nate al GF, ha ammesso di essere rimasta alquanto sorpresa dalla rottura degli ‘Shailenzo’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com