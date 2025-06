Non sono un bersaglio

Non sono un bersaglio: un messaggio potente e necessario che la Croce Rossa Italiana porta nelle piazze italiane. Il 21 giugno a Montevarchi, in Piazza Vittorio Veneto, si svolgerà una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro le aggressioni rivolte a chi ogni giorno si prende cura della nostra sicurezza e salute. Un'occasione per riflettere, fare rete e difendere chi si impegna con dedizione. Perché il rispetto è il primo soccorso.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Il prossimo sabato 21 giugno a Montevarchi in Piazza Vittorio Veneto la Croce Rossa Italiana darĂ vita ad una giornata di incontro con i cittadini all’interno della campagna , un’iniziativa che punta a porre l’attenzione su un problema sempre piĂą attuale: le aggressioni, fisiche e verbali, ai danni di medici, infermieri, volontari e operatori del soccorso, sia in contesti di guerra che nei nostri ospedali e pronto soccorso. Un’occasione di grande rilievo, che vede Montevarchi come comune capofila per tutta la Toscana. Piazza Vittorio Veneto ospiterĂ gazebo informativi dove sarĂ possibile conoscere da vicino l’attivitĂ della CRI, con la presenza di personale militare, civile e del corpo delle infermiere volontarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Non sono un bersaglio”

