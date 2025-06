Non solo Iran Al G7 in Canada Europa e Giappone tentano l’intesa sui dazi

Mentre il G7 in Canada si svolge tra tensioni geopolitiche e sfide economiche, Europa e Giappone cercano di tessere un fragile filo di dialogo sui dazi, sperando di evitare un’ulteriore escalation commerciale. La speranza di trovare un’intesa si fa strada in un contesto complesso, dove ogni mossa potrebbe segnare il futuro delle relazioni internazionali. Resta da vedere se questa volta il dialogo prevalrà sulle ostilità.

Le speranze, quelle non mancano mai. Sul G7 in Canada, a Kananaskis, nello stato dell’Alberta, si è inevitabilmente abbattuta la tempesta della guerra scoppiata tra Israele e Iran. Non poteva essere altrimenti, anche se in agenda ha trovato un posto di rilievo l’altra grande partita di questi mesi: la guerra commerciale, alias dazi. Anche quella tra Stati Uniti ed Europa. Tra una ventina di giorni scadrà il periodo di grazia sull’applicazione dei cosiddetti dazi reciproci. Il che vuol dire che, in mancanza di un accordo tra Bruxelles e Washington, scatterà nuovamente la tagliola. Costata, finora, diversi punti percentuali in termini di export al Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Iran. Al G7 in Canada, Europa e Giappone tentano l’intesa sui dazi

