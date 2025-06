Non solo De Bruyne | cinque voci di mercato che già ci gasano da morire

L’estate è appena iniziata e le voci di mercato già infiammano i nostri cuori: sogni di rilancio, desideri di consacrazione e il fascino di nuove maglie. Oltre a De Bruyne, cinque piste calde stanno facendo impazzire i tifosi e i fantallenatori, promettendo un campionato tutto da vivere e sognare. Preparatevi, perché questa stagione potrebbe regalarci sorprese imprevedibili e emozioni ancora più intense.

L’estate è appena iniziata ma certe voci hanno già un profumo forte. C’è chi sogna un rilancio, chi cerca la consacrazione e chi vorrebbe solo una maglia diversa. E i fantacalcisti sognano insieme a loro – serieanews.com L’acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli è sicuramente il colpo col botto di questo inizio di mercato. L’arrivo del centrocampista belga in maglia azzurra è stato già accolto da una marea di tifosi festanti che non vedono l’ora di abbracciarlo e di vederlo dispensare calcio al Maradona. L’arrivo di KDB nel nostro campionato è un lusso anche per lo spaltacalcio. 🔗 Leggi su Serieanews.com