Non solo Campania | bambino di 10 anni affoga nel lago

In un mondo in tumulto, ogni giorno porta notizie di tensione e crisi. Dall’orrore di un bambino di 10 anni che affoga nel lago alla escalation militare tra Iran, Israele e potenze globali, il nostro sguardo si intensifica sulle sfide che plasmano il nostro domani. Scopriamo insieme cosa sta accadendo e quali sono le implicazioni di questi eventi per il nostro futuro.

NUOVI ATTACCHI A TEHERAN, PIOGGIA DI MISSILI SU ISRAELE TRUMP NON ESCLUDE GLI USA NELLA GUERRA E PUTIN MEDIATORE Israele sotto i missili iraniani continua a martellare Teheran. Nuova ondata di attacchi nella notte: una raffica di missili balistici iraniani sono stati lanciati su Tel Aviv e Haifa, provocando tre morti e decine di feriti. Teheran afferma di aver colpito "con successo" Israele e ha promesso attacchi "più devastanti" contro obiettivi israeliani vitali. "Penso ci sia una buona chance che ci sia un accordo" fra Israele e Iran, dice Trump che non esclude il coinvolgimento Usa nella guerra e si dice 'aperto all'idea' di Putin mediatore.

Il giallo di un bambino di 9 mesi in fin di vita in Campania con fratture multiple: già operato due volte per salvarlo - Un caso che scuote la Campania: un bambino di appena 9 mesi, originario di Vibonati, si trova in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli.

Napoli, bimbo si tuffa in piscina agriturismo e annega a Vico Equense; Napoli, si tuffa in piscina e annega: muore un bimbo 7 anni a Vico Equense; Ragazzo di 15 anni muore dopo tuffo in piscina: dramma nell’agriturismo del Napoletano.

Morto bambino di 6 anni dopo tuffo in piscina nel Ferrarese - Tragedia al camping Tahiti di Lido Nazioni, nel Ferrarese: un bambino è morto dopo un tuffo in piscina. Lo riporta tg24.sky.it