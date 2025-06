Non si parla mai abbastanza di glicazione | causa di invecchiamento precoce

Non si parla mai abbastanza di glicazione, un processo chiave che accelera l'invecchiamento precoce della pelle. In un mondo sempre pi√Ļ orientato verso la medicina rigenerativa e preventiva, capire come mantenere la giovinezza √® diventato un obiettivo prioritario. La salute della pelle non √® solo estetica: √® un riflesso del nostro benessere generale. Per invecchiare bene e in salute, √® fondamentale conoscere e contrastare i meccanismi della glicazione per preservare la vitalit√† del nostro viso.

Invecchiare è inevitabile. Tra medicina rigenerativa e medicina preventiva, quello della longevità è uno dei temi più caldi degli ultimi anni. Ma se proprio vogliamo invecchiare bene e in salute, è necessario tener conto che i temi di giovinezza e salute sono legati a doppio filo. In questo senso è infatti necessario far luce sul tema della glicazione e invecchiamento cutaneo precoce. È fisiologico che con il tempo la pelle del viso perda tonicità, compattezza ed elasticità. Tuttavia ci sono dei fenomeni, come quello della glicazione, che accelera il processo di invecchiamento cutaneo e porta a una comparsa prematura di rughe e cedimenti.

