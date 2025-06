Non si appropriò di tre assegni per 9 mila euro | assolto consulente fiscale

In un caso che ha suscitato grande attenzione, il giudice Nicoletta Sciarratta ha assolto un ragioniere di Favara dall'accusa di aver sottratto tre assegni per circa 9 mila euro, dimostrando che il fatto non sussiste. Questo verdetto sottolinea come la giustizia abbia fatto chiarezza in una vicenda complessa, ribadendo l'importanza del principio di innocenza e della corretta valutazione delle prove. La vicenda si conclude con la piena assoluzione dell'imputato, offrendo un messaggio di speranza e fiducia nel sistema giudiziario.

Assoluzione perché il fatto non sussiste: il giudice monocratico Nicoletta Sciarratta ha prosciolto un ragioniere 49enne di Favara dall'accusa di essersi appropriato indebitamente di tre assegni, del valore complessivo di circa 9 mila euro, portandoli all'incasso. La vicenda scaturisce da una.