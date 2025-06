non prendete i moscioli rispettate i divieti

L’appello dei pescatori di moscioli professionisti è un richiamo vitale per preservare questa preziosa risorsa che da sempre incarna l’anima di Ancona. Con passione e responsabilità, invitano cittadini e amanti del mare a rispettare il divieto di pesca iniziato il primo luglio, affinché tutti possano continuare a gustare i moscioli di domani. Ricordate: il rispetto delle regole oggi garantisce il piacere di domani.

Un appello dei pescatori di moscioli professionisti rivolto alla cittadinanza è stato inviato ieri. Nel documento i pescatori chiedono a tutti di rispettare il divieto di pesca fissato al primo luglio. Nel comprendere quanto questa risorsa sia "nel cuore degli anconetani" da sempre abituati a gustarla al ristorante ma soprattutto tra amici, i pescatori chiedono di non raccoglierla per "poter goderne domani e di rispettare l’ordinanza di divieto emanata dalla Capitaneria di Porto. La pesca è ferma per necessità e non per scelta - proseguono - il nostro lavoro è messo a dura prova da una crisi profonda che colpisce da anni la piccola pesca e che negli ultimi mesi ha raggiunto livelli drammatici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it