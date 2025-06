Non potete sapere quanto soffriva

Il dolore di Gentiana Kopili, scomparsa tragicamente davanti ai giardini di Viale Benadduci, ha scosso l’intera comunità di Tolentino. A un giorno dalla perdita, cittadini e associazioni si sono uniti in un gesto di solidarietà e protesta, posizionando uno striscione per dire basta alla violenza e onorare la memoria di una donna sconvolgente. In un clima di profonda empatia, il loro messaggio risuona forte: non potete sapere quanto soffriva questa donna...

Fiori e messaggi sul luogo dell’ omicidio, davanti ai giardini di viale Benadduci. Ieri sera alle 20, esattamente 24 ore dopo il delitto, il gruppo "Mai più sta’ zitta" con tante associazioni di Tolentino ha posizionato uno striscione dove Gentiana Kopili è stata uccisa, "per dire basta alla violenza e stringersi a protezione del dolore dei due figli". Anche i familiari di Gentiana erano presenti. "Non potete sapere quanto soffriva questa donna. Non è giusto" ha gridato una parente. "Mia sorella aveva già denunciato" sono state le uniche parole del fratello Artur, arrivato ieri dall’Albania. Accanto a lui un cugino e la sorella di Gentiana, Miranda, residente a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non potete sapere quanto soffriva"

