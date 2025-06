Non il solito doposcuola | all’oratorio di Zogno si cresce insieme

Non il solito doposcuola: all’Oratorio di Zogno si cresce insieme! Per tre giorni alla settimana, da settembre scorso, ‘CI STA! Spazio comunitario per crescere e condividere’ ha trasformato il modo di vivere il doposcuola, offrendo un ambiente ricco di supporto, condivisione e divertimento. Un’esperienza che unisce bambini e ragazzi, rafforzando legami e promuovendo valori fondamentali. E questa è solo la prima tappa di un percorso che vuole diventare un punto di riferimento per tutta la comunità.

Per tre giorni alla settimana, da settembre dell’anno scorso alla fine della scuola, l’ oratorio di Zogno ha sperimentato per la prima volta ‘CI STA! Spazio comunitario per crescere e condividere’, progetto realizzato con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. Tre giorni dedicati alle bambine e ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, con un pranzo insieme, un tempo dedicato ai compiti e allo studio e, infine, giochi e laboratori. “ Abbiamo colto il bisogno di uno spazio aggregativo, che si potesse tradurre anche in un ambiente di buone relazioni. Il territorio del Comune di Zogno è composto da nove frazioni e sarebbe impensabile garantire questo servizio in nove centri”, spiega don Simone Pelis, direttore dell’Oratorio di San Lorenzo Martire e parroco dell’Unità pastorale di Zogno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Non il solito doposcuola: all’oratorio di Zogno si cresce insieme

In questa notizia si parla di: oratorio - zogno - insieme - solito

Non il solito doposcuola: all’oratorio di Zogno si cresce insieme.

Carnevale a Zogno: ecco il programma - Le iscrizioni (gratuite) dovranno pervenire entro venerdì 21 febbraio ... Si legge su bergamonews.it