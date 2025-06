Non fate quell’errore Bimba morta in Italia per una ciliegia l’allarme della pediatra

motivo per cui è fondamentale educare genitori e tutori sui rischi nascosti nel mondo alimentare dei più piccoli. La tragedia di Treviso ci ricorda che la sicurezza dei nostri bambini dipende anche dalla nostra attenzione e consapevolezza. Non sottovalutate mai i pericoli, anche quelli più apparentemente banali, perché, come in questa tragica vicenda, l’errore può costare la vita.

La tragedia consumatasi a Treviso, dove una bambina di soli due anni è deceduta per soffocamento dopo aver ingerito una ciliegia intera, ha scosso l’opinione pubblica e riportato all’attenzione un rischio che troppo spesso si sottovaluta: i pericoli insiti in alimenti apparentemente innocui per i bimbi più piccoli. Quello che a prima vista può sembrare un semplice innocuo snack, come una ciliegia, si è trasformato in una minaccia fatale. Il commento della dottoressa Claudia Bondone, consigliere nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP) e direttrice del reparto di Pediatria d’Urgenza presso l’ospedale Regina Margherita di Torino, arriva forte e chiaro: il problema del soffocamento da cibo nei bambini sotto i tre anni è una situazione seria e diffusa, che richiede massima attenzione da parte di genitori e caregiver. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non fate quell’errore”. Bimba morta in Italia per una ciliegia, l’allarme della pediatra

In questa notizia si parla di: ciliegia - fate - quell - errore

Al termine di una trattativa decisamente più estenuante del previsto, Alex Meret ha esaudito il suo desiderio: resterà al Napoli anche nel prossimo campionato. E, per essere precisi, anche in quello dopo. E se il club azzurro eserciterà l’opzione di rinnovo, anc Vai su Facebook

“Non fate quell’errore”. Bimba morta in Italia per una ciliegia, l’allarme della pediatra.

Ciliegie: gli errori da non fare per gustarle al meglio - un dolce di origine francese generalmente preparato con ciliegie scure e fatte cuocere all'interno di una sorta di pastella che ricorda ... Lo riporta msn.com