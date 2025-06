Non era una scafista | Marjan Jamali assolta con formula piena dal tribunale di Locri

Dopo un anno di attesa e incertezza, la giustizia ha finalmente fatto chiarezza: Marjan Jamali, cittadina iraniana sbarcata a Roccella Ionica nel 2023 con il figlio minorenne, è stata assolta con formula piena dal tribunale di Locri dall'accusa di essere una scafista. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti di chi cerca rifugio in Italia, dimostrando come l'equità possa prevalere sulla paura e l'ignoranza. Con...

Marjan Jamali, cittadina iraniana sbarcata a Roccella Ionica nel 2023 con il figlio minorenne, accusata di essere una scafista, è stata assolta con formula piena dal tribunale di Locri. Dopo un anno di carcerazione preventiva, come riporta l'Agi, Marjan Jamali era agli arresti domiciliari. Con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Non era una scafista": Marjan Jamali assolta con formula piena dal tribunale di Locri

In questa notizia si parla di: marjan - jamali - scafista - assolta

Domani, 28 maggio, si terrà quella che dovrebbe essere l'ultima udienza del processo contro Marjan Jamali. Fuggita con il figlio di 8 anni dalla violenza del compagno in Iran, Marjan sperava di trovare salvezza in Italia. Qui, invece, è stata accusata di essere u Vai su Facebook

Marjan Jamali assolta con formula piena dal tribunale di Locri: non era una scafista ·; Migranti, Marjan Jamali assolta con formula piena: non è una scafista; Locri, Marjan Jamali assolta: non era una scafista.

Locri, Marjan Jamali assolta dall’accusa di essere una scafista - Condannato l'uomo che secondo i racconti della giovane la difese dalle violenze subite. Da corrieredellacalabria.it

Migranti, Marjan Jamali assolta con formula piena: non è una scafista - Marjan Jamali , la cittadina iraniana sbarcata a Roccella Jonica nel 2023 con il figlio minorenne, accusata di essere una scafista, è stata assolta con ... Scrive reggio.gazzettadelsud.it