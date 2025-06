Non è Rexal Ford Ecco chi è l' uomo di villa Pamphili

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili a Roma: ecco il killer Rexal Ford con la sua piccola vittima in braccio prima che la uccidesse. . . Quello che vedete in foto è Rexal Ford, l'uomo accusato di aver ucciso la neonata di pochi mesi e sua madre il 7 giugno a Villa

Francis Kaufmann e non Rexal Ford: ecco il vero nome dell’uomo accusato dell’omicidio a Villa Pamphili - Francis Kaufmann: è il vero nome dell'uomo arrestato in Grecia in relazione ai due cadaveri, di una donna e di sua figlia di pochi mesi, trovati il 7 ... Come scrive fanpage.it