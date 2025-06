Non c'è pace per i Beagle della sperimentazione | ancora un rinvio del Tar su Aptuit

La lotta per i diritti dei beagle nella sperimentazione veterinaria sembra non trovare fine: dopo anni di attese, il Tar ancora rinvia una decisione cruciale sul destino di 1600 innocenti. Una vicenda che ha già visto il sequestro di 51 animali e l'apertura di un’indagine per maltrattamenti. La speranza di giustizia e rispetto per questi esseri viventi rimane viva, ma quanto dovremo ancora aspettare? Continua a leggere.

Ancora un rinvio da parte del Tar per decidere quale sarĂ il destino di1600 Beagle usati da Aptuit per la sperimentazione. Una vicenda che va avanti dal 2021 e che ha giĂ portato al sequestro di 51 animali e all’apertura di un’inchiesta per maltrattamento e uccisione non necessaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sperimentazione - beagle - rinvio - aptuit

Sperimentazione sui beagle di Aptuit, dal Tar del Lazio nuovo rinvio - L'attesa decisione sul futuro dei beagle di Aptuit si prolunga, alimentando il dibattito etico e scientifico.

BEAGLE DI VERONA / AGGIORNAMENTO: L'UDIENZA SI E' SVOLTA, IL TAR SI PRONUNCERA' NON PRIMA DI TRENTA GIORNI, NON CI SARANNO ALTRI RINVII. VI TERREMO INFORMATI Immagini del sit-in davanti al TAR SALVIAMO I 1600 BEAGLE DA Vai su Facebook

Non c’è pace per i “Beagle della sperimentazione”: ancora un rinvio del Tar su Aptuit; Sperimentazione sui beagle: rinviata la decisione del Tar; Sperimentazione sui beagle di Aptuit, dal Tar del Lazio nuovo rinvio.

Non c’è pace per i Beagle della sperimentazione: ancora un rinvio sulla decisione del Tar - Ancora un rinvio da parte del Tar per decidere quale sarà il destino di1600 Beagle usati da Aptuit per la sperimentazione ... Come scrive fanpage.it