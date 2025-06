Non ce l' ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito nell’incidente agricolo del 13 giugno a Monterchi

Tragedia ad Monterchi: dopo settimane di battaglie tra la vita e la morte, il 47enne ricoverato in condizioni disperate a causa di un incidente agricolo ha purtroppo cessato di vivere. L'uomo, proveniente dall'Albania e recentemente cittadino italiano, aveva affrontato un destino crudele mentre lavorava nei campi. La comunitĂ piangere questa perdita, che ci ricorda quanto siano fragili i momenti della vita e l'importanza della sicurezza sul lavoro.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Non ce l'ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto venerdì 13 giugno a Monterchi (Arezzo); mentre lavorava nei campi è stato travolto da un trattore. L'uomo, nato in Albania e che di recente aveva acquisito la cittadinanza italiana, è deceduto nella serata di ieri all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato in condizioni critiche con gravi traumi all'addome e al bacino. L'incidente si era verificato in localitĂ Centena mentre l'uomo stava lavorando nei campi ed era stato travolto da un trattore. Dopo 48 ore di agonia, i tentativi dei medici del policlinico senese si sono rivelati purtroppo inutili. 🔗 Leggi su Lanazione.it