Nocera Superiore | il sindaco denuncia gravi irregolarità per le elezioni del Forum dei Giovani

Il sindaco di Nocera Superiore ha denunciato gravi irregolarità nelle recenti elezioni del Forum dei Giovani, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza del processo. Dopo aver sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri, si evidenziano errori di trascrizione e altre irregolarità che minano la legittimità dell’esito elettorale. La comunità attende ora chiarimenti ufficiali e eventuali interventi per garantire correttezza e fiducia nelle future tornate.

"Ho sporto formale denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore a seguito di gravi irregolarità riscontrate nel procedimento elettorale del Forum dei Giovani. In particolare, oltre a un errore di trascrizione del nominativo di un candidato sulle schede elettorali, sono emerse.

