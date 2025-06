Nobu il giapponese più milanese che c’è

Nel cuore di Milano, Nobu il Giapponese di Matsuhisa si distingue come un’oasi culinaria di eccellenza. Situato presso Armani in via Pisoni, questo ristorante fonde tradizione e innovazione, grazie allo chef Antonio D’Angelo e al pastry chef Beppe Allegretta. Le loro creazioni, arricchite da erbe e ortaggi dell’orto, trasformano ogni cena in un’esperienza indimenticabile. Scopri come la cucina può essere arte, passione e scoperta in un solo luogo.

