No Borders i Kings of Convenience in concerto in alta quota

Preparati a vivere un’esperienza unica con i Kings of Convenience, i re del indie pop norvegese, in scena all’Altopiano del Montasio. Durante il terzo weekend del No Borders Music Festival, domenica 3 agosto alle ore 14:00 a Sella Nevea, il duo conquisterà il pubblico con le loro melodie emozionanti e atmosfere intime. Non perdere questa occasione di ascoltare dal vivo uno dei gruppi più amati della scena indie internazionale!

I Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 3 agosto alle ore 14:00. I Kings of Convenience sono un duo indie pop. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - No Borders, i Kings of Convenience in concerto in alta quota

In questa notizia si parla di: kings - convenience - borders - concerto

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - loro avventura musicale negli anni ’90, portando un sound intimo e raffinato che ha conquistato fan in tutto il mondo.

++ IL NO BORDERS PORTA IL DUO NORVEGESE SULL'ALTOPIANO DEL MONTASIO ++ https://www.friulioggi.it/chiusaforte/concerto-kings-of-convenience-no-borders-laghi-fusine-13-luglio-2025 #friuli #friulioggi Vai su Facebook

King Of Convenience: una sola data italiana ad agosto al No Borders Music Festival; No Borders Music Festival: i Kings of Convenience sull’Altopiano del Montasio; Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025.

Il 3 agosto in alta quota con i Kings Of Convenience - Per assistere all’esibizione di Eirik Glambek Boe ed Erlend Oye, bisognerà salire entro le 2 del ... Lo riporta indie-rock.it

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà sull’Altopiano del Montasio ... Riporta udine20.it