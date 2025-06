NM Live – Lookman fa la differenza Beukema è un profilo giusto per la difesa del Napoli

Nel mondo del calcio, ogni mossa può fare la differenza. Durante l'ultima puntata di “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, esperti come Ignoffo, Magoni e altri hanno analizzato le strategie di mercato del Napoli, svelando i profili più adatti per rafforzare la squadra. Tra i nomi caldi, Lookman si distingue come una scelta cruciale: un vero must-have per portare i partenopei a nuovi successi.

Ignoffo, Magoni, Di Vicino, Salvione, Cammaroto e Pasino sono intervenuti a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le loro parole riportate da GBT: NM LIVE – Ignoffo: "Napoli su Lookman? Un giocatore così farebbe comodo, in difesa serve qualcosa in più, Gattuso in Nazionale? Va ricreata la credibilità. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: è intervenuto a "Lookman? Se il Napoli si tuffa su un giocatore così vuol dire che si punterà sulle 3 punte in avanti, dunque un 4-3-3 ad esempio.

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

NM LIVE - Ignoffo: Napoli su Lookman? Un giocatore così farebbe comodo, in difesa serve qualcosa in più, Gattuso in Nazionale? Va ricreata la credibilità; German Denis: “Lookman perfetto per il Napoli. Simeone merita fiducia, Scalvini ideale per Conte”; ?? EL TANQUE. Denis: Bonny al Napoli? Io terrei il Cholito Simeone.

Il Napoli vuole Lookman, ma non bastano 50 milioni. Theo ai saluti, Pogba al Monaco? - Il Napoli campione d'Italia è scatenato sul mercato ed è alla ricerca di un colpo pesante anche in attacco, anche se per il momento c'è una diff ... Secondo eurosport.it

Calciomercato Napoli News/ Lookman, l’Atalanta chiede 60 milioni: Manna è già al lavoro (14 giugno 2025) - Calciomercato Napoli News: tra le due società ci sono 10 milioni di differenza tra domanda e offera con l'Atalanta per il nigeriano (14 giugno 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net