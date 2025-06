Nino D' Angelo inciampa durante il concerto | paura per i fan ma lui continua a cantare - VIDEO

Un incidente che ha fatto tremare i fan, ma il coraggio e la passione di Nino D'Angelo brillano più forte che mai. Durante il concerto a Palermo, il celebre cantautore partenopeo inciampa sul palco, rischiando un infortunio serio, ma decide di non fermarsi e prosegue a cantare con determinazione. Un gesto che dimostra quanto l’amore per la musica e il pubblico siano più forti di ogni imprevisto. La sua tenacia rimarrà sicuramente nel cuore di tutti.

Paura per Nino D'Angelo che ha rischiato di farsi seriamente male nel corso dcel concerto di venerdì scorso a Palermo. Il cantautore partenopeo si stava esibendo sulle note di "Maledetto treno" quando è inciampato sul palco. Nino ha evitato la caduta, ma - come mostrano alcune immagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Nino D'Angelo inciampa durante il concerto: paura per i fan, ma lui continua a cantare - VIDEO

